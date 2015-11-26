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UnderØath

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14 дек 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

14 ноя 2021 : 		 UNDERØATH представят альбом онлайн

28 окт 2021 : 		 GHOSTEMANE в новом треке UNDERØATH

28 сен 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

14 авг 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

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12 май 2020 : 		 UNDERØATH воссоединятся с бывшим ударником

9 авг 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

14 мар 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

16 окт 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

21 мар 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

23 фев 2018 : 		 Новый альбом UNDERØATH выйдет весной

18 авг 2015 : 		 UNDERØATH соберутся для концерта в 2016

22 янв 2013 : 		 Новое видео UNDERØATH

30 окт 2012 : 		 Новая песня UNDEROATH

12 окт 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

5 май 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

13 ноя 2010 : 		 Новое видео UNDEROATH

25 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома UNDEROATH

13 сен 2006 : 		 Новое видео UNDEROATH в сети

9 мар 2006 : 		 Новый альбом UNDEROATH выйдет в июне
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Новая песня UNDERØATH



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"Numb" новая песня группы UNDERøATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Voyeurist", выход которого запланирован на 14 января на Fearless Records.

Трек-лист:

01. Damn Excuses
02. Hallelujah
03. I'm Pretty Sure I'm Out of Luck and Have No Friends
04. Cycle ft. Ghostemane
05. Thorn
06. (No Oasis)
07. Take A Breath
08. We're All Gonna Die
09. Numb
10. Pneumonia



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