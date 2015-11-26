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Новая песня UNDERØATH



"Numb" новая песня группы UNDERøATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Voyeurist", выход которого запланирован на 14 января на Fearless Records.



Трек-лист:



01. Damn Excuses

02. Hallelujah

03. I'm Pretty Sure I'm Out of Luck and Have No Friends

04. Cycle ft. Ghostemane

05. Thorn

06. (No Oasis)

07. Take A Breath

08. We're All Gonna Die

09. Numb

10. Pneumonia http://www.underoath777.com

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