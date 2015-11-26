Новая песня UNDERØATH

"Numb" новая песня группы UNDERøATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Voyeurist", выход которого запланирован на 14 января на Fearless Records.
Трек-лист:
01. Damn Excuses
02. Hallelujah
03. I'm Pretty Sure I'm Out of Luck and Have No Friends
04. Cycle ft. Ghostemane
05. Thorn
06. (No Oasis)
07. Take A Breath
08. We're All Gonna Die
09. Numb
10. Pneumonia
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