UNDERØATH на MNRK Heavy

UNDERØATH сообщили о заключении контракта с лейблом MNRK Heavy.
Scott Givens, SVP of MNRK Music Group, сказал:
«Редко выпадает возможность сотрудничать с такой потрясающей группой, как UNDERØATH. Когда такая возможность представилась, мы немедленно ею воспользовались, и, если говорить от имени всей компании, мы действительно польщены тем, что они дали нам шанс поработать с ними над их предстоящими записями. У группы замечательная карьера, и всем нам в MRNK Music Group не терпится сопровождать их на следующем этапе!»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет