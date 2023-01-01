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UNDERØATH на MNRK Heavy



UNDERØATH сообщили о заключении контракта с лейблом MNRK Heavy.



Scott Givens, SVP of MNRK Music Group, сказал:



«Редко выпадает возможность сотрудничать с такой потрясающей группой, как UNDERØATH. Когда такая возможность представилась, мы немедленно ею воспользовались, и, если говорить от имени всей компании, мы действительно польщены тем, что они дали нам шанс поработать с ними над их предстоящими записями. У группы замечательная карьера, и всем нам в MRNK Music Group не терпится сопровождать их на следующем этапе!»







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