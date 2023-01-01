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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 95
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
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UnderØath

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16 фев 2023 : 		 UNDERØATH на MNRK Heavy

14 дек 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

14 ноя 2021 : 		 UNDERØATH представят альбом онлайн

28 окт 2021 : 		 GHOSTEMANE в новом треке UNDERØATH

28 сен 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

14 авг 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

16 июл 2021 : 		 Новый сингл UNDEROATH

12 май 2020 : 		 UNDERØATH воссоединятся с бывшим ударником

9 авг 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

14 мар 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

16 окт 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

21 мар 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

23 фев 2018 : 		 Новый альбом UNDERØATH выйдет весной

18 авг 2015 : 		 UNDERØATH соберутся для концерта в 2016

22 янв 2013 : 		 Новое видео UNDERØATH

30 окт 2012 : 		 Новая песня UNDEROATH

12 окт 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

5 май 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

13 ноя 2010 : 		 Новое видео UNDEROATH

25 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома UNDEROATH

13 сен 2006 : 		 Новое видео UNDEROATH в сети

9 мар 2006 : 		 Новый альбом UNDEROATH выйдет в июне
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|||| сегодня

UNDERØATH на MNRK Heavy



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UNDERØATH сообщили о заключении контракта с лейблом MNRK Heavy.

Scott Givens, SVP of MNRK Music Group, сказал:

«Редко выпадает возможность сотрудничать с такой потрясающей группой, как UNDERØATH. Когда такая возможность представилась, мы немедленно ею воспользовались, и, если говорить от имени всей компании, мы действительно польщены тем, что они дали нам шанс поработать с ними над их предстоящими записями. У группы замечательная карьера, и всем нам в MRNK Music Group не терпится сопровождать их на следующем этапе!»

UNDEROATH Sign Worldwide Deal With MNRK Heavy




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