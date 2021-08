сегодня



Новая песня UNDERØATH



"", новая песня группы UNDERøATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Voyeurist", выход которого запланирован на 14 января на Fearless Records:



01. Damn Excuses



02. Hallelujah



03. I'm Pretty Sure I'm Out of Luck and Have No Friends



04. Cycle ft. Ghostemane



05. Thorn



06. (No Oasis)



07. Take A Breath



08. We're All Gonna Die



09. Numb



10. Pneumonia













