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*Новое видео DREAM THEATER 36
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 20
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 15
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UnderØath

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18 окт 2024 : 		 Новое видео UNDERØATH

13 сен 2024 : 		 Новое видео UNDERØATH

1 июл 2023 : 		 Новая песня UNDERØATH

16 фев 2023 : 		 UNDERØATH на MNRK Heavy

14 дек 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

14 ноя 2021 : 		 UNDERØATH представят альбом онлайн

28 окт 2021 : 		 GHOSTEMANE в новом треке UNDERØATH

28 сен 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

14 авг 2021 : 		 Новая песня UNDERØATH

16 июл 2021 : 		 Новый сингл UNDEROATH

12 май 2020 : 		 UNDERØATH воссоединятся с бывшим ударником

9 авг 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

14 мар 2019 : 		 Новое видео UNDERØATH

16 окт 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

21 мар 2018 : 		 Новое видео UNDERØATH

23 фев 2018 : 		 Новый альбом UNDERØATH выйдет весной

18 авг 2015 : 		 UNDERØATH соберутся для концерта в 2016

22 янв 2013 : 		 Новое видео UNDERØATH

30 окт 2012 : 		 Новая песня UNDEROATH

12 окт 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

5 май 2011 : 		 Новое видео UNDEROATH

13 ноя 2010 : 		 Новое видео UNDEROATH

25 окт 2010 : 		 Обложка нового альбома UNDEROATH

13 сен 2006 : 		 Новое видео UNDEROATH в сети

9 мар 2006 : 		 Новый альбом UNDEROATH выйдет в июне
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|||| сегодня

Новое видео UNDERØATH



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"Survivor's Guilt", новое видео группы UNDERØATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в следующем году на MNRK Heavy




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