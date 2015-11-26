14 ноя 2021



UNDERØATH представят альбом онлайн



UNDERØATH сообщили о том, что проведут специальное шоу через "Digital Ghost" третьего декабря, в рамках которого целиком исполнят материал нового альбома "Voyeurist". Билеты и подробности доступны на Moment House.







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