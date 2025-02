сегодня



Новое видео UNDERØATH



"All The Love Is Gone", новое видео группы UNDERØATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Place After This One", выходящего 28 марта на MNRK Heavy:



01. Generation No Surrender

02. Devil

03. Loss

04. Survivor's Guilt

05. All The Love Is Gone

06. And Then There Was Nothing

07. Teeth

08. Shame

09. Spinning In Place

10. Vultures (feat. Troy Sanders of MASTODON)

11. Cannibal

12. Outsider







