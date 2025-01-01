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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии...
109
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
62
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
57
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
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Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии...
109
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
62
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
57
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
56
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
35
все новости группы
Eric Clapton
Великобритания
Rock
Pop Rock
Blues Rock
Blues
http://www.ericclapton.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/ericclapton/
Facebook:
https://www.facebook.com/ericclapton/
15 янв 2025
:
Концерт ERIC CLAPTON в кино
21 ноя 2023
:
Гитара ERIC CLAPTON ушла за 1.27 миллиона
16 май 2023
:
Новое видео ERIC CLAPTON/ JEFF BECK
14 апр 2023
:
ERIC CLAPTON выпускает новый бокс-сет
14 мар 2023
:
ERIC CLAPTON и друзья почтят память Джеффа Бека
23 май 2022
:
MOLLY HATCHET, GRAHAM BONNET, RICK NIELSEN, JACK RUSSELL в трибьюте ERIC CLAPTON
17 май 2022
:
ERIC CLAPTON поймал COVID-19
24 янв 2022
:
ERIC CLAPTON прояснил свою позицию насчёт антиковидных ограничений
26 дек 2021
:
Менеджмент ERIC CLAPTON хотел наказать вдову за бутлегерство
27 авг 2021
:
Новое видео ERIC CLAPTON
26 июл 2021
:
Музыканты критикуют ERIC CLAPTON
23 июл 2021
:
ERIC CLAPTON отказался выступать в залах, требующих сертификаты вакцинации
23 авг 2018
:
Новый альбом ERIC CLAPTON выйдет осенью
16 май 2016
:
Новое видео ERIC'a CLAPTON'a
21 сен 2015
:
Трейлер нового релиза ERIC CLAPTON
21 мар 2015
:
Сборник лучшего от ERIC CLAPTON
сегодня
Концерт ERIC CLAPTON в кино
MTV сообщили о планах показа в кинотеатрах специального релиза "Eric Clapton Unplugged... Over 30 Years Later" — показы пройдут 27 и 28 января, а с 12 февраля релиз будет доступен на Paramount+
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
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