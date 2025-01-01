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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 109
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
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Eric Clapton

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15 янв 2025 : 		 Концерт ERIC CLAPTON в кино

21 ноя 2023 : 		 Гитара ERIC CLAPTON ушла за 1.27 миллиона

16 май 2023 : 		 Новое видео ERIC CLAPTON/ JEFF BECK

14 апр 2023 : 		 ERIC CLAPTON выпускает новый бокс-сет

14 мар 2023 : 		 ERIC CLAPTON и друзья почтят память Джеффа Бека

23 май 2022 : 		 MOLLY HATCHET, GRAHAM BONNET, RICK NIELSEN, JACK RUSSELL в трибьюте ERIC CLAPTON

17 май 2022 : 		 ERIC CLAPTON поймал COVID-19

24 янв 2022 : 		 ERIC CLAPTON прояснил свою позицию насчёт антиковидных ограничений

26 дек 2021 : 		 Менеджмент ERIC CLAPTON хотел наказать вдову за бутлегерство

27 авг 2021 : 		 Новое видео ERIC CLAPTON

26 июл 2021 : 		 Музыканты критикуют ERIC CLAPTON

23 июл 2021 : 		 ERIC CLAPTON отказался выступать в залах, требующих сертификаты вакцинации

23 авг 2018 : 		 Новый альбом ERIC CLAPTON выйдет осенью

16 май 2016 : 		 Новое видео ERIC'a CLAPTON'a

21 сен 2015 : 		 Трейлер нового релиза ERIC CLAPTON

21 мар 2015 : 		 Сборник лучшего от ERIC CLAPTON
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|||| сегодня

Концерт ERIC CLAPTON в кино



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MTV сообщили о планах показа в кинотеатрах специального релиза "Eric Clapton Unplugged... Over 30 Years Later" — показы пройдут 27 и 28 января, а с 12 февраля релиз будет доступен на Paramount+




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