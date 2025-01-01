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Концерт ERIC CLAPTON в кино



MTV сообщили о планах показа в кинотеатрах специального релиза "Eric Clapton Unplugged... Over 30 Years Later" — показы пройдут 27 и 28 января, а с 12 февраля релиз будет доступен на Paramount+







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