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Бывшие музыканты ACCEPT и U.D.O. образовали группу IRON ALLIES
Бывшие музыканты ACCEPT — гитарист Herman Frank и вокалист David Reece — основали новую группу IRON ALLIES. К ним присоединился басист Donnie Van Stavern (RIOT) и барабанщик Francesco Jovino (ex-U.D.O., PRIMAL FEAR, VOODOO CIRCLE, JORN). |
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olly71
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