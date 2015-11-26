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Iron Allies

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Бывшие музыканты ACCEPT и U.D.O. образовали группу IRON ALLIES



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Бывшие музыканты ACCEPT — гитарист Herman Frank и вокалист David Reece — основали новую группу IRON ALLIES. К ним присоединился басист Donnie Van Stavern (RIOT) и барабанщик Francesco Jovino (ex-U.D.O., PRIMAL FEAR, VOODOO CIRCLE, JORN).

Former ACCEPT Members HERMAN FRANK And DAVID REECE Announce New Band IRON ALLIES



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


21 сен 2021, 13:26		Это не на долго . Через пару месяцев Риз как обычно со всеми разосрётся и его с позором уволят . Так уже было много раз или вроде даже всегда с Ризом . Таких людей и могила не исправит.


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