13 окт 2021



У IRON ALLIES есть 22 песни



Бывшие музыканты ACCEPT — гитарист Herman Frank и вокалист David Reece — основали новую группу IRON ALLIES. К ним присоединился басист Donnie Van Stavern (RIOT) и барабанщик Francesco Jovino (ex-U.D.O., PRIMAL FEAR, VOODOO CIRCLE, JORN). В рамках беседы с "Heavy Metal Mayhem" David рассказал об этом сотрудничестве:



«Ирония в том, что мы с Herman'ом много раз играли на фестивалях и даже не встречались друг с другом. И вот мы здесь, часть одной группы и её истории. И мы могли разминуться друг с другом буквально на пару минут. Мы всегда хотели увидеться, но что-то случалось, и мы так и не смогли встретиться. Однако всё-таки мы смогли и начали обсуждение: "А может, соберём группу? Кого ты хочешь взять? Ну, мой менеджер предложил кандидатуру Donnie из RIOT, Donnie Van Stavern'а на басу. И мы несколько раз говорили с [барабанщиком] Mike'ом Heller'ом из FEAR FACTORY, но ничего не вышло. И тогда я сказал: "Я пригласил на свой [сольный] альбом Francesco Jovino, чувак. Этот парень — просто зверь". С ним и собрали новую группу. Сейчас у нас около 22 песен, которые уже записаны, и мы заключаем сделку».



Что касается музыкального направления IRON ALLIES, Reece сказал: «В нём есть некоторые элементы "Restless And Wild". В ней есть голос Dave'а — [который можно услышать на моих сольных альбомах] "Cacophony [Of Souls]" и "Blacklist [Utopia]". Это просто супер, мужик. Я очень рад этому».



По словам Reece'а, отчасти причиной для создания IRON ALLIES стала негативная реклама, связанная с их уходом из ACCEPT:



«Они ругали его, они ругали меня, постоянно происходила эта перепалка, а потом он сказал: "Знаешь что? К чёрту всё. Я позвоню David'у Reece'у". А я никогда с ним толком не общался. Он приехал в Италию около двух недель назад, и мы встретились лицом к лицу. Мы отправились на великолепный ужин и провели вместе около шести часов. Он просто колесил по Европе, отдыхая, потому что он только закончил работу над очередным альбомом VICTORY и своим сольным альбомом, так что ему нужен был перерыв».



По словам David'а, он очень рад перспективе отправиться в путь с таким опытным ветераном, как Herman:



«Это группа парней, которые давно в деле, они прошли через многое. Так что у нас не будет такого варианта: "О, я не хочу туда ехать, неужели нам придётся вставать так рано?" Мы знаем, что нам нужно делать. Мы должны путешествовать и зажигать. Я надеюсь, что все переговоры проведём быстро и сможем выпустить всё в начале 22 года, потому как оно того стоит!»







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