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Iron Allies

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Новое видео IRON ALLIES



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"Blood In Blood Out", новое видео группы IRON ALLIES, в состав которой входят бывшие участники ACCEPT Herman Frank и David Reece, а также Malte Burkert (Victory, David Reece) и Francesco Jovino (ex-U.D.O., PRIMAL FEAR, VOODOO CIRCLE, JORN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood In Blood Out", выходящего 21 октября на AFM Records.

Трек-лист:

01. Full Of Surprises
02. Blood In Blood Out
03. Destroyers Of The Night
04. Fear No Evil
05. Evil The Gun
06. Martyrs Burn
07. Blood On The Land
08. Nightmares In My Mind
09. Selling Out
10. Freezin'
11. Truth Never Mattered
12. We Are Legend (You And I)




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