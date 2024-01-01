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Новому IRON ALLIES быть!



Heramn Frank в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать нового альбома IRON ALLIES:



«Посмотрим. Я постоянно работаю. У меня есть свой проект Herman Frank, и я сочиняю для других людей, так что я совершенно уверен, что у IRON ALLIES точно появится второй альбом. Мы играли на паре фестивалей — Graspop [Metal Meeting] является одним из крупнейших фестивалей в Европе — и мы были в Чехии и тому подобных местах, в Швейцарии и Германии. Так что, думаю, это было хорошее начало. И мне очень нравится голос David'a. Он придаёт року/металлу или металлу/року другую форму, другой стиль. Это не типичный классический металлический или рок-вокалист, который кричит. Он поёт. Он знает, как петь. И мне нравятся его тексты. Думаю, может быть, после тура [VICTORY] в сентябре — мы начинаем в конце сентября и будем выступать две недели — и после этого тура у меня будет перерыв на три месяца. Чем ещё я должен заниматься? Наверное, начать сочинять музыку».







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