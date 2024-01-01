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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Iron Allies

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14 окт 2024 : 		 Новому IRON ALLIES быть!

22 авг 2023 : 		 Новое видео IRON ALLIES

13 июл 2023 : 		 Новое видео IRON ALLIES

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4 авг 2022 : 		 Новое видео IRON ALLIES

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13 окт 2021 : 		 У IRON ALLIES есть 22 песни

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Новому IRON ALLIES быть!



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Heramn Frank в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать нового альбома IRON ALLIES:

«Посмотрим. Я постоянно работаю. У меня есть свой проект Herman Frank, и я сочиняю для других людей, так что я совершенно уверен, что у IRON ALLIES точно появится второй альбом. Мы играли на паре фестивалей — Graspop [Metal Meeting] является одним из крупнейших фестивалей в Европе — и мы были в Чехии и тому подобных местах, в Швейцарии и Германии. Так что, думаю, это было хорошее начало. И мне очень нравится голос David'a. Он придаёт року/металлу или металлу/року другую форму, другой стиль. Это не типичный классический металлический или рок-вокалист, который кричит. Он поёт. Он знает, как петь. И мне нравятся его тексты. Думаю, может быть, после тура [VICTORY] в сентябре — мы начинаем в конце сентября и будем выступать две недели — и после этого тура у меня будет перерыв на три месяца. Чем ещё я должен заниматься? Наверное, начать сочинять музыку».




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