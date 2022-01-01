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*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
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Iron Allies

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IRON ALLIES нашли лейбл



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Бывшие музыканты ACCEPT — гитарист Herman Frank и вокалист David Reece — основали новую группу IRON ALLIES. К ним присоединился басист Donnie Van Stavern (RIOT) и барабанщик Francesco Jovino (ex-U.D.O., PRIMAL FEAR, VOODOO CIRCLE, JORN). В настоящий момент коллектив отправился в Horus Sound Studio, Hannover, Germany для записи дебютного альбома, релиз которого намечен на AFM Records.

IRON ALLIES Feat. Former ACCEPT Members HERMAN FRANK And DAVID REECE: Debut Album To Be Released Via AFM RECORDS




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