сегодня



DAVID REECE — об альбоме IRON ALLIES: «Я считаю его одним из лучших альбомов, которые я когда-либо создавал»



Новая группа IRON ALLIES, в состав которой входят бывшие участники ACCEPT Herman Frank и David Reece, выпустит свой дебютный альбом "Blood In Blood Out" 21 октября на AFM Records. Первый сингл из пластинки, "Full Of Surprises", появился на прошлой неделе.



В беседе с Metal Talk Reece сказал о "Blood In Blood Out":



«Он тяжёлый, мелодичный. Я считаю его одним из лучших альбомов, которые я когда-либо создавал. Все так говорят, но этот альбом очень цепляющий. Когда в AFM услышали его, они сказали: "Без вопросов. Мы хотим его"».



Далее Reece сказал, что он хочет отправиться в турне с IRON ALLIES, «потому что очень любит» Herman'a.



Он добавил:



«Люди плохо отзываются о нас с Германом из-за того, что мы были в ACCEPT. У них всегда есть такие "истории".



Фанаты не понимают одного: когда я пришёл в ACCEPT, это не я себя нанял. Им нужно было что-то изменить и покорить Америку, поэтому они взяли меня; они нашли меня. И грубое отношение, и хорошее отношение — именно это привело меня туда, где я сейчас. Но я думаю, что мы вместе как ядро, мы показываем, что способны сделать без определённых людей, диктующих, что нам делать. Я очень рад этому».







+0 -0



просмотров: 236