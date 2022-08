сегодня



Новое видео IRON ALLIES



"Full Of Surprises", новое видео группы IRON ALLIES, в состав которой входят бывшие участники ACCEPT Herman Frank и David Reece, а также Donnie Van Stavern (RIOT) и Francesco Jovino (ex-U.D.O., PRIMAL FEAR, VOODOO CIRCLE, JORN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood In Blood Out", выходящего 21 октября на AFM Records.







