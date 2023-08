сегодня



Новое видео IRON ALLIES



Martyrs Burn, новое видео группы IRON ALLIES, в состав которой входят бывшие участники ACCEPT Herman Frank и David Reece, а также Malte Burkert (Victory, David Reece) и Francesco Jovino (ex-U.D.O., PRIMAL FEAR, VOODOO CIRCLE, JORN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood In Blood Out", выпущенного 21 октября на AFM Records.



Трек-лист:



01. Full Of Surprises

02. Blood In Blood Out

03. Destroyers Of The Night

04. Fear No Evil

05. Evil The Gun

06. Martyrs Burn

07. Blood On The Land

08. Nightmares In My Mind

09. Selling Out

10. Freezin'

11. Truth Never Mattered

12. We Are Legend (You And I) https://www.iron-allies.com/







