Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 59
*Новое видео ARCH ENEMY 42
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
*DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевро... 30
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 25
[= ||| все новости группы



*

Frank Hannon

*



22 окт 2021 : 		 FRANK HANNON работает над книгой

3 июн 2021 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 июл 2020 : 		 FRANK HANNON: «Полный отказ от полиции — это просто смешно»

29 ноя 2019 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 ноя 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

6 авг 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

19 окт 2018 : 		 Кавер-версия Билли Джо Ройяла от FRANK HANNON

20 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от FRANK HANNON

10 май 2018 : 		 Новое видео FRANK HANNON

2 май 2018 : 		 Второй сборник кавер-версий FRANK HANNON выйдет весной

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от FRANK HANNON
| - |

|||| сегодня

FRANK HANNON работает над книгой



*
zoom
*
* *
FRANK HANNON в рамках недавнего интервью подтвердил, что у него есть планы относительного новой книги:

«Да, у меня есть концепция книги, над которой я работаю. Её предварительное название — "Modern Day Cowboy". Потому что я много занимаюсь лошадьми и работаю со многими людьми в другой культуре — настоящей аутентичной ковбойской культуре в Техасе.

Будь ты музыкант или ковбой, или кем бы ты ни был в жизни, есть менталитет, который заключается в том, чтобы оставаться сильным и бороться с трудностями, это и есть настоящее истинное предназначение ковбоя. Так что у меня в голове есть такая концепция книги, которую я хочу написать».

TESLA





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 162

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом