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FRANK HANNON работает над книгой



FRANK HANNON в рамках недавнего интервью подтвердил, что у него есть планы относительного новой книги:



«Да, у меня есть концепция книги, над которой я работаю. Её предварительное название — "Modern Day Cowboy". Потому что я много занимаюсь лошадьми и работаю со многими людьми в другой культуре — настоящей аутентичной ковбойской культуре в Техасе.



Будь ты музыкант или ковбой, или кем бы ты ни был в жизни, есть менталитет, который заключается в том, чтобы оставаться сильным и бороться с трудностями, это и есть настоящее истинное предназначение ковбоя. Так что у меня в голове есть такая концепция книги, которую я хочу написать».







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