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*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Frank Hannon

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19 мар 2025 : 		 FRANK HANNON готовит альбом

15 фев 2024 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

21 янв 2024 : 		 FRANK HANNON: «Алкоголь и наркотики не советую!»

9 дек 2023 : 		 FRANK HANNON выпустил новый сингл

23 ноя 2022 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

19 апр 2022 : 		 FRANK HANNON — о COVID-19

7 фев 2022 : 		 FRANK HANNON отменил выступления из-за COVID-19

22 окт 2021 : 		 FRANK HANNON работает над книгой

3 июн 2021 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 июл 2020 : 		 FRANK HANNON: «Полный отказ от полиции — это просто смешно»

29 ноя 2019 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 ноя 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

6 авг 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

19 окт 2018 : 		 Кавер-версия Билли Джо Ройяла от FRANK HANNON

20 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от FRANK HANNON

10 май 2018 : 		 Новое видео FRANK HANNON

2 май 2018 : 		 Второй сборник кавер-версий FRANK HANNON выйдет весной

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от FRANK HANNON
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|||| сегодня

FRANK HANNON готовит альбом



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FRANK HANNON опубликовал фрагмент нового сингла "Walk In The Rain", который будет включен в выходящий в мае новый инструментальный альбом "Reflections"




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