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Frank Hannon

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|||| 22 июл 2020

FRANK HANNON: «Полный отказ от полиции — это просто смешно»



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Протесты в США после смерти Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и Ахмода Арбери возобновили разговоры о роли полиции в обществе, при этом некоторые аболиционисты выступали за роспуск существующих полицейских департаментов, как, например, организаторы из миннеаполисской группы аболиционистов MPD150. Другие лишь хотят сократить департаменты полиции и их бюджеты и инвестировать эти ресурсы в истощённые социальные службы, не избавляясь при этом полностью от полиции.

FRANK HANNON коснулся этой темы в недавнем разговоре в "The Eddie Trunk Podcast"

«Я не согласен с раздуванием полицейского трэша. Я поддерживаю полицию. Все ненавидят полицию, пока она не понадобится. И я был в ситуациях, когда мне нужна была помощь полиции.

Я читал историю о нью-йоркском офицере полиции. Она была чёрной женщиной-офицером, благослови Господь её душу. Она была убита, и теперь её дочь воспитывает других детей сама.

Так грустно видеть, как обращаются с этими людьми. Я имею в виду, что это те люди, которые бросились на помощь во Всемирный торговый центр, когда всё это там случилось.

Я поддерживаю полицию. Я сам не верю во все вещи, которые происходят. Я полагаю, что им обязательно необходимо проверить и отсеять плохих копов, у которых дурной послужной список. То, что случилось с Джорджем Флойдом и другими людьми, — это ужасно, но несправедливость случилась не только с чернокожими, такое было и с белыми, азиатами, итальянцами, ирландцами — все определённо пострадали. Поэтому необходимо изучить случившееся и исправить. Но полностью избавиться от полиции — это просто смешно».

TESLA





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


22 июл 2020, 22:29		respect!

whiplash123


22 июл 2020, 22:56		Была у меня в жизни забавная ситуация.Один чертила в ФБ каждый свой пост заканчивал фразой-"Мусора-пидоры!",даже если это был пост о ценах на картошку или футболе(причем фото и имя\фамилию выставлял реальные,типа-я храбрый,не боюсь вас,мусора поганые))))И вот,как то в мое дежурство звонят из дежурки(сорян за тавтологию)-спустись,у тебя терпила.Спускаюсь,а там-ба,знакомые все лица!Я аж не поверил своему счастью.А он верещит-"Помогите!Караул!Ограбили!".Я ему-"Гражданин такой то?"Он от испуга аж заикаться начал-"А откуда Вы меня знаете?"-"Да уж знаю"-говорю."Только Вы не по адресу-Вам в бар Голубая Устрица,к пидорам.А,здесь,знаете ли полиция"Покуражился от души.Заявление принял,конечно,но больше он про полицию гадости не писал ни разу.
Мораль сей басни такова-"Не плюй в колодец,пригодится-воды напиться"

hansi_hrb


23 июл 2020, 00:15		да, менты пидоры, пока не придут отнимать добро или дом сжигать. А потом здравствуйте господин полицейский. И шансон уже не так романтично звучит, и закон вспоминается с надеждой, а не как преграда.


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