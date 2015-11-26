22 июл 2020



FRANK HANNON : «Полный отказ от полиции — это просто смешно»



Протесты в США после смерти Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и Ахмода Арбери возобновили разговоры о роли полиции в обществе, при этом некоторые аболиционисты выступали за роспуск существующих полицейских департаментов, как, например, организаторы из миннеаполисской группы аболиционистов MPD150. Другие лишь хотят сократить департаменты полиции и их бюджеты и инвестировать эти ресурсы в истощённые социальные службы, не избавляясь при этом полностью от полиции.



FRANK HANNON коснулся этой темы в недавнем разговоре в "The Eddie Trunk Podcast"



«Я не согласен с раздуванием полицейского трэша. Я поддерживаю полицию. Все ненавидят полицию, пока она не понадобится. И я был в ситуациях, когда мне нужна была помощь полиции.



Я читал историю о нью-йоркском офицере полиции. Она была чёрной женщиной-офицером, благослови Господь её душу. Она была убита, и теперь её дочь воспитывает других детей сама.



Так грустно видеть, как обращаются с этими людьми. Я имею в виду, что это те люди, которые бросились на помощь во Всемирный торговый центр, когда всё это там случилось.



Я поддерживаю полицию. Я сам не верю во все вещи, которые происходят. Я полагаю, что им обязательно необходимо проверить и отсеять плохих копов, у которых дурной послужной список. То, что случилось с Джорджем Флойдом и другими людьми, — это ужасно, но несправедливость случилась не только с чернокожими, такое было и с белыми, азиатами, итальянцами, ирландцами — все определённо пострадали. Поэтому необходимо изучить случившееся и исправить. Но полностью избавиться от полиции — это просто смешно».













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