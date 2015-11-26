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Frank Hannon

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7 фев 2022 : 		 FRANK HANNON отменил выступления из-за COVID-19

22 окт 2021 : 		 FRANK HANNON работает над книгой

3 июн 2021 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 июл 2020 : 		 FRANK HANNON: «Полный отказ от полиции — это просто смешно»

29 ноя 2019 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 ноя 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

6 авг 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

19 окт 2018 : 		 Кавер-версия Билли Джо Ройяла от FRANK HANNON

20 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от FRANK HANNON

10 май 2018 : 		 Новое видео FRANK HANNON

2 май 2018 : 		 Второй сборник кавер-версий FRANK HANNON выйдет весной

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от FRANK HANNON
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FRANK HANNON отменил выступления из-за COVID-19



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FRANK HANNON принял решение отменить ближайшие выступления из-за новой волны COVID-19:

«Мои февральские шоу отложены. Я не буду выступать с концертами в течение февраля, включая MORC. Это время я проведу со своей семьёй. В связи с продолжающимися и меняющимися проблемами с Covid, заразностью вируса, я должен поставить безопасность моей семьи и поклонников на первое место. Я приношу свои извинения за любые неудобства, которые это причинит кому-либо. Увидимся в дороге позже в этом году. Искренне ваш, Frank»

TESLA



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