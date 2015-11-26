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FRANK HANNON отменил выступления из-за COVID-19
FRANK HANNON принял решение отменить ближайшие выступления из-за новой волны COVID-19:
«Мои февральские шоу отложены. Я не буду выступать с концертами в течение февраля, включая MORC. Это время я проведу со своей семьёй. В связи с продолжающимися и меняющимися проблемами с Covid, заразностью вируса, я должен поставить безопасность моей семьи и поклонников на первое место. Я приношу свои извинения за любые неудобства, которые это причинит кому-либо. Увидимся в дороге позже в этом году. Искренне ваш, Frank»
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