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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 37
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Frank Hannon

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9 дек 2023 : 		 FRANK HANNON выпустил новый сингл

23 ноя 2022 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

19 апр 2022 : 		 FRANK HANNON — о COVID-19

7 фев 2022 : 		 FRANK HANNON отменил выступления из-за COVID-19

22 окт 2021 : 		 FRANK HANNON работает над книгой

3 июн 2021 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 июл 2020 : 		 FRANK HANNON: «Полный отказ от полиции — это просто смешно»

29 ноя 2019 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 ноя 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

6 авг 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

19 окт 2018 : 		 Кавер-версия Билли Джо Ройяла от FRANK HANNON

20 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от FRANK HANNON

10 май 2018 : 		 Новое видео FRANK HANNON

2 май 2018 : 		 Второй сборник кавер-версий FRANK HANNON выйдет весной

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от FRANK HANNON
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|||| сегодня

FRANK HANNON выпустил новый сингл



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“Fool’s Delight", новая песня FRANK HANNON, доступна для прослушивания ниже.

TESLA's FRANK HANNON Releases New Solo Single




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