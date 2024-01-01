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FRANK HANNON: «Алкоголь и наркотики не советую!»



Гитарист TESLA Frank Hannon в программе "TODDCast Podcast" ответил на вопрос, что чуть было не довело его до смерти:



«Да, я испытывал удачу, и мне очень везло в разных ситуациях. Как и все, я ездил на мотоциклах. Я прожил довольно сумасшедшую жизнь, занимаясь разными делами, катаясь на лошадях. Я участвовал в соревнованиях с лошадьми. Но я буду честен. Не хочу сходить с ума, но я бы сказал, что близкая смерть для меня была связана с зависимостью и наркотиками. Много лет назад я довел себя с помощью кокаина и алкоголя до такого состояния, что "О Боже, я выкарабкаюсь?". И я только поделюсь этим. Это очень личное. И надеюсь — я не знаю, что произойдет с этим заявлением. Я чист и трезв уже несколько лет и никому не советую употреблять наркотики или алкоголь. И если вы хотите умереть, особенно в наши дни с появлением фентанила и всего этого дерьма, то это настоящая русская рулетка. Но даже до всего этого, в те славные времена, опыт близкой смерти, я бы сказал, был моим собственным глупым самовнушением. Так что, делая это заявление, я просто надеюсь, что у кого-то появится мотивация не повторять подобных действий. Жизнь намного лучше, когда ты в ясном уме, а не с похмелья, когда ты переживаешь близкий к смерти опыт передозировки, чувствуешь себя как дерьмо, блюешь и все прочее, что с этим связано».







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