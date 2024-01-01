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*WINTERSUN закончили Time II 25
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*Новая песня JUDAS PRIEST 22
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Frank Hannon

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21 янв 2024 : 		 FRANK HANNON: «Алкоголь и наркотики не советую!»

9 дек 2023 : 		 FRANK HANNON выпустил новый сингл

23 ноя 2022 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

19 апр 2022 : 		 FRANK HANNON — о COVID-19

7 фев 2022 : 		 FRANK HANNON отменил выступления из-за COVID-19

22 окт 2021 : 		 FRANK HANNON работает над книгой

3 июн 2021 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 июл 2020 : 		 FRANK HANNON: «Полный отказ от полиции — это просто смешно»

29 ноя 2019 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 ноя 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

6 авг 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

19 окт 2018 : 		 Кавер-версия Билли Джо Ройяла от FRANK HANNON

20 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от FRANK HANNON

10 май 2018 : 		 Новое видео FRANK HANNON

2 май 2018 : 		 Второй сборник кавер-версий FRANK HANNON выйдет весной

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от FRANK HANNON
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|||| сегодня

FRANK HANNON: «Алкоголь и наркотики не советую!»



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Гитарист TESLA Frank Hannon в программе "TODDCast Podcast" ответил на вопрос, что чуть было не довело его до смерти:

«Да, я испытывал удачу, и мне очень везло в разных ситуациях. Как и все, я ездил на мотоциклах. Я прожил довольно сумасшедшую жизнь, занимаясь разными делами, катаясь на лошадях. Я участвовал в соревнованиях с лошадьми. Но я буду честен. Не хочу сходить с ума, но я бы сказал, что близкая смерть для меня была связана с зависимостью и наркотиками. Много лет назад я довел себя с помощью кокаина и алкоголя до такого состояния, что "О Боже, я выкарабкаюсь?". И я только поделюсь этим. Это очень личное. И надеюсь — я не знаю, что произойдет с этим заявлением. Я чист и трезв уже несколько лет и никому не советую употреблять наркотики или алкоголь. И если вы хотите умереть, особенно в наши дни с появлением фентанила и всего этого дерьма, то это настоящая русская рулетка. Но даже до всего этого, в те славные времена, опыт близкой смерти, я бы сказал, был моим собственным глупым самовнушением. Так что, делая это заявление, я просто надеюсь, что у кого-то появится мотивация не повторять подобных действий. Жизнь намного лучше, когда ты в ясном уме, а не с похмелья, когда ты переживаешь близкий к смерти опыт передозировки, чувствуешь себя как дерьмо, блюешь и все прочее, что с этим связано».




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