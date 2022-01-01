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FRANK HANNON — о COVID-19



FRANK HANNON в рамках недавнего интервью рассказал о перенесёном COVID-19:



«COVID сразил нас в августе прошлого года, в 2021 году. Мы все заболели им. Признаюсь честно, я сам отрицал его существование в течение первого года, хотя о нём говорили в новостях и мы о нём знали. Долгое время нам очень везло, и мы не заразились. Но потом нас накрыло в августе, что отбросило группу назад на весь оставшийся год, мы все сильно заболели».



Он отметил, что сейчас он и его коллеги по группе «чувствуют себя лучше», но признался:



«Болезнь сильно ударила по мне. Было ощущение, что из-за неё я немного состарился. И я всё ещё ощущаю небольшой дискомфорт в лёгких; мой мозг немного затуманен, но это нормально — я уже привык к этому [смеётся]».













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