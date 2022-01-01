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Frank Hannon

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19 апр 2022 : 		 FRANK HANNON — о COVID-19

7 фев 2022 : 		 FRANK HANNON отменил выступления из-за COVID-19

22 окт 2021 : 		 FRANK HANNON работает над книгой

3 июн 2021 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 июл 2020 : 		 FRANK HANNON: «Полный отказ от полиции — это просто смешно»

29 ноя 2019 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 ноя 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

6 авг 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

19 окт 2018 : 		 Кавер-версия Билли Джо Ройяла от FRANK HANNON

20 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от FRANK HANNON

10 май 2018 : 		 Новое видео FRANK HANNON

2 май 2018 : 		 Второй сборник кавер-версий FRANK HANNON выйдет весной

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от FRANK HANNON
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|||| сегодня

FRANK HANNON — о COVID-19



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FRANK HANNON в рамках недавнего интервью рассказал о перенесёном COVID-19:

«COVID сразил нас в августе прошлого года, в 2021 году. Мы все заболели им. Признаюсь честно, я сам отрицал его существование в течение первого года, хотя о нём говорили в новостях и мы о нём знали. Долгое время нам очень везло, и мы не заразились. Но потом нас накрыло в августе, что отбросило группу назад на весь оставшийся год, мы все сильно заболели».

Он отметил, что сейчас он и его коллеги по группе «чувствуют себя лучше», но признался:

«Болезнь сильно ударила по мне. Было ощущение, что из-за неё я немного состарился. И я всё ещё ощущаю небольшой дискомфорт в лёгких; мой мозг немного затуманен, но это нормально — я уже привык к этому [смеётся]».

TESLA





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