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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 10
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Frank Hannon

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23 ноя 2022 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

19 апр 2022 : 		 FRANK HANNON — о COVID-19

7 фев 2022 : 		 FRANK HANNON отменил выступления из-за COVID-19

22 окт 2021 : 		 FRANK HANNON работает над книгой

3 июн 2021 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 июл 2020 : 		 FRANK HANNON: «Полный отказ от полиции — это просто смешно»

29 ноя 2019 : 		 FRANK HANNON представил новое видео

22 ноя 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

6 авг 2019 : 		 Новая песня FRANK HANNON

19 окт 2018 : 		 Кавер-версия Билли Джо Ройяла от FRANK HANNON

20 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от FRANK HANNON

10 май 2018 : 		 Новое видео FRANK HANNON

2 май 2018 : 		 Второй сборник кавер-версий FRANK HANNON выйдет весной

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от FRANK HANNON
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|||| сегодня

FRANK HANNON представил новое видео



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"Octopus", новое видео FRANK'a HANNON;a, доступно для просмотра ниже.




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