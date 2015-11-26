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BERNIE MARSDEN — о возможности новой работы с DAVID'ом COVERDALE'ом



BERNIE MARSDEN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли шансы на совместную работу с DAVID'ом COVERDALE'ом в будущем:



«Ну, я не думаю об этом. Мы разговариваем друг с другом, более того, сегодня он написал мне сообщение. У нас нет никаких проблем, но он сказал, что уходит на пенсию в следующем году, так что будет финальный тур Whitesnake, который сейчас готовится. А после этого — никогда не знаешь... Он может захотеть что-то сделать, я могу ему позвонить... знаете, когда я написал все песни для последнего альбома Joe Bonamassa, некоторые из них могли бы оказаться отличными композициями для David'a Coverdale'a!



Кто знает? Я сочиняю с разными людьми. Я постоянно работаю с разными людьми. Думаю, нам с ним было бы неплохо сделать что-нибудь, пока мы не состарились, как говорится в "My Generation". Хотя мы и так немного постарели (смеётся)».







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