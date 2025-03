сегодня



Видео с текстом от BERNIE MARSDEN



Видео с текстом от BERNIE MARSDEN на композицию “Purple Haze”, доступно ниже. Цифровой ЕР Purple Haze выйдет 28 февраля:



“Purple Haze”

“Sitting On Top Of The World”

“On The Road Again”

“Joe’s Place”

“Pick It Up” https://berniemarsden.com/







