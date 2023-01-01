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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 20
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Bernie Marsden

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25 июн 2023 : 		 BERNIE MARSDEN продаёт гитару за 1,3 миллиона

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27 май 2014 : 		 Новый альбом BERNIE MARSDEN'a выйдет в августе
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BERNIE MARSDEN продаёт гитару за 1,3 миллиона



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BERNIE MARSDEN выставил на продажу гитару 1959 Gibson Les Paul aka “The Beast” за 1,3 миллиона долларов. О причинах продажи коллекции гитар музыкант сказал следующее:

«Они были у меня достаточно долго. Это фантастические инструменты, и я хочу, чтобы они нашли хороший дом.

Это коллекция, которую я собирал в течение долгого времени, и самое время им уйти, а не торчать у меня в шкафу. Я не хочу, чтобы моей жене пришлось иметь с ними дело после моей смерти».

Поскольку это "The Beast", Les Paul был тщательно охраняем. Он будет находиться в хранилище ATB, и демонстрироваться по предварительной записи только «достаточно квалифицированным лицам», способным осилить цену 999 995 фунтов стерлингов (около 1 327 000 долларов).

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