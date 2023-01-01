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BERNIE MARSDEN продаёт гитару за 1,3 миллиона



BERNIE MARSDEN выставил на продажу гитару 1959 Gibson Les Paul aka “The Beast” за 1,3 миллиона долларов. О причинах продажи коллекции гитар музыкант сказал следующее:



«Они были у меня достаточно долго. Это фантастические инструменты, и я хочу, чтобы они нашли хороший дом.



Это коллекция, которую я собирал в течение долгого времени, и самое время им уйти, а не торчать у меня в шкафу. Я не хочу, чтобы моей жене пришлось иметь с ними дело после моей смерти».



Поскольку это "The Beast", Les Paul был тщательно охраняем. Он будет находиться в хранилище ATB, и демонстрироваться по предварительной записи только «достаточно квалифицированным лицам», способным осилить цену 999 995 фунтов стерлингов (около 1 327 000 долларов).







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