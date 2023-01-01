сегодня



Лидер OPETH о Берни Марсдене: «Великолепный и влиятельный гитарист и прекрасный человек»



Лидер OPETH Mikael Åkerfeldt отдал дань уважения гитаристу WHITESNAKE Берни Марсдену, который скончался 24 августа. Берни было 72 года.



30 августа Микаэль написал в социальных сетях OPETH следующее:



«С огромной грустью мы получили известие о кончине Берни Марсдена. Великолепный и влиятельный гитарист и прекрасный человек. Мы встречались несколько раз за эти годы, и однажды мы имели удовольствие пообедать с ним во время музыкальной ярмарки NAMM. Я и Фредрик [Окессон, гитарист OPETH] сидели вместе с ним и другими артистами на частном ужине, организованном компанией PRS guitars. Сам PRS сидел напротив меня, слева от меня сидел Фредрик, а справа — Берни. Берни был увлечён каким-то фруктовым пуншем, что меня почему-то очень забавляло. Он постоянно заказывал его, в то время как остальные сидели и потягивали какое-то слишком дорогое вино, которое я заказал за счёт Paul Reed Smith'а. Он не возражал (я думаю!) Конечно, я завалил Берни вопросами о его карьере. Особенно о его карьере в WHITESNAKE. Группа, которую я люблю с детства. Он не возводил себя на пьедестал, а наоборот, был очень приземлённым. Это, надо сказать, довольно часто встречается у рокеров старшего поколения, и это всегда очень ценно.



В музыкальном плане Берни сделал очень много. До недавнего времени я даже не знал, что он в какой-то период был участником UFO! Он был участником BABE RUTH и WILD TURKEY и играл вместе с нашим клавишником Йоакимом Свальбергом! Как выяснилось, Берни также был заядлым коллекционером пластинок. Хорошая черта для любого человека.



Как только мы с Берни покончили с любезностями, то сразу перешли к разговору о редких тиражах пластинок BEATLES и малоизвестном прогрессивном роке. Помню, он искал оригинальную британскую копию первой пластинки FREE, которую я нашёл и подарил ему. Это было приятное чувство — подарить что-то такому человеку, как он, который был вдохновляющей фигурой в наших собственных музыкальных начинаниях.



Спасибо тебе, Берни Марсден, за всё! В заключение я хотел бы выразить самые искренние соболезнования друзьям и семье Берни. Его будет очень не хватать».











+4 -0



просмотров: 391

