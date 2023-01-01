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Умер Берни Марсден



Оригинальный гитарист WHITESNAKE Берни Марсден скончался в возрасте 72 лет.



«От имени семьи мы с глубоким прискорбием сообщаем о смерти Берни Марсдена. Берни мирно скончался в четверг вечером, в окружении своей жены Фрэн и дочерей Шарлотты и Оливии.



Берни никогда не терял своей страсти к музыке, писал и записывал новые песни до самого конца».



David Coverdale: «Я только что проснулся от ужасной новости о том, что мой старый друг и бывший Snake Берни Марсден скончался. Всеми мыслями и молитвами с его семьей, друзьями и поклонниками. По-настоящему веселый, талантливый человек, с которым я имел честь быть знакомым и выступать на одной сцене».



RIP, Bernie XXX







Good MorningвЂ¦IвЂ™ve just woken up to the awful news that my old friend & former Snake Bernie Marsden has passed. My sincere thoughts & prayers to his beloved family, friends & fans. A genuinely funny, gifted man, whom I was honored to know & share a stage withRIP, Bernie XXX pic.twitter.com/KXwsDEICN6









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