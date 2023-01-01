Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 41
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 15
*Поставь логотип SLAYER на любимое мясо 13
*ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б... 12
*KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Кл... 12
*Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году? 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 41
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
[= ||| все новости группы



*

Bernie Marsden

*



27 авг 2023 : 		 Умер Берни Марсден

25 июн 2023 : 		 BERNIE MARSDEN продаёт гитару за 1,3 миллиона

22 июл 2022 : 		 BERNIE MARSDEN представил новое видео

16 ноя 2021 : 		 BERNIE MARSDEN — о возможности новой работы с DAVID'ом COVERDALE'ом

8 окт 2021 : 		 BERNIE MARSDEN выпустит альбом осенью

17 июл 2021 : 		 BERNIE MARSDEN готовит альбом

30 авг 2018 : 		 BERNIE MARSDEN выпускает книгу

7 ноя 2014 : 		 BERNIE MARSDEN в новой песне THE CIRCUIT SYMPHONY

22 окт 2014 : 		 Новое видео BERNIE MARSDEN при участии лидера WHITESNAKE

6 авг 2014 : 		 BERNIE MARSDEN о новом альбоме

27 май 2014 : 		 Новый альбом BERNIE MARSDEN'a выйдет в августе
| - |

|||| сегодня

Умер Берни Марсден



zoom
Оригинальный гитарист WHITESNAKE Берни Марсден скончался в возрасте 72 лет.

«От имени семьи мы с глубоким прискорбием сообщаем о смерти Берни Марсдена. Берни мирно скончался в четверг вечером, в окружении своей жены Фрэн и дочерей Шарлотты и Оливии.

Берни никогда не терял своей страсти к музыке, писал и записывал новые песни до самого конца».

David Coverdale: «Я только что проснулся от ужасной новости о том, что мой старый друг и бывший Snake Берни Марсден скончался. Всеми мыслями и молитвами с его семьей, друзьями и поклонниками. По-настоящему веселый, талантливый человек, с которым я имел честь быть знакомым и выступать на одной сцене».

Good MorningвЂ¦IвЂ™ve just woken up to the awful news that my old friend & former Snake Bernie Marsden has passed. My sincere thoughts & prayers to his beloved family, friends & fans. A genuinely funny, gifted man, whom I was honored to know & share a stage with
RIP, Bernie XXX pic.twitter.com/KXwsDEICN6








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 93

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом