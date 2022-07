сегодня



BERNIE MARSDEN представил новое видео



"Na Na Na", новое видео BERNIE MARSDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Trios, выходящего пятого августа. На этом альбоме он воздает должное трио из 60-70-х.



Трек-лист:



"Black Cat Moan"

"Driftin’ Blues"

"Funk #49"

"Never In My Life"

"Outside Woman Blues"

"Drifting"

"Rock And Roll, Hoochie Koo"

"Same Old Story"

"Spanish Castle Magic"

"Too Rolling Stoned"

"Na Na Na"







