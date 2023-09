сегодня



Акустика от Берни Марсдена



Fane Productions почтили память Берни Марсдена публикаций акустического исполнения хита Whitesnake "Here I Go Again":



«Прощай, Берни. В честь кончины легенды рок-музыки предлагаем вам послушать акустическое исполнение классической баллады в сопровождении Paul Jones (The Manfreds) с нашего мероприятия Fane Online».







+1 -0



просмотров: 179