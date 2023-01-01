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Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»
61
Новое видео THE ROLLING STONES
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Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск...
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Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»
61
Новое видео THE ROLLING STONES
32
Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск...
32
TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ
29
Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию
23
все новости группы
Bernie Marsden
Великобритания
Blues Rock
Hard Rock
https://berniemarsden.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/berniemarsdenofficial
8 сен 2023
:
Акустика от Берни Марсдена
4 сен 2023
:
Лидер OPETH о Берни Марсдене: «Великолепный и влиятельный гитарист и прекрасный человек»
27 авг 2023
:
Умер Берни Марсден
25 июн 2023
:
BERNIE MARSDEN продаёт гитару за 1,3 миллиона
22 июл 2022
:
BERNIE MARSDEN представил новое видео
16 ноя 2021
:
BERNIE MARSDEN — о возможности новой работы с DAVID'ом COVERDALE'ом
8 окт 2021
:
BERNIE MARSDEN выпустит альбом осенью
17 июл 2021
:
BERNIE MARSDEN готовит альбом
30 авг 2018
:
BERNIE MARSDEN выпускает книгу
7 ноя 2014
:
BERNIE MARSDEN в новой песне THE CIRCUIT SYMPHONY
22 окт 2014
:
Новое видео BERNIE MARSDEN при участии лидера WHITESNAKE
6 авг 2014
:
BERNIE MARSDEN о новом альбоме
27 май 2014
:
Новый альбом BERNIE MARSDEN'a выйдет в августе
сегодня
Акустика от Берни Марсдена
Fane Productions почтили память Берни Марсдена публикаций акустического исполнения хита Whitesnake "Here I Go Again":
«Прощай, Берни. В честь кончины легенды рок-музыки предлагаем вам послушать акустическое исполнение классической баллады в сопровождении Paul Jones (The Manfreds) с нашего мероприятия Fane Online».
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Сообщений нет