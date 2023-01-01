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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 61
*Новое видео THE ROLLING STONES 32
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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Bernie Marsden

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8 сен 2023 : 		 Акустика от Берни Марсдена

4 сен 2023 : 		 Лидер OPETH о Берни Марсдене: «Великолепный и влиятельный гитарист и прекрасный человек»

27 авг 2023 : 		 Умер Берни Марсден

25 июн 2023 : 		 BERNIE MARSDEN продаёт гитару за 1,3 миллиона

22 июл 2022 : 		 BERNIE MARSDEN представил новое видео

16 ноя 2021 : 		 BERNIE MARSDEN — о возможности новой работы с DAVID'ом COVERDALE'ом

8 окт 2021 : 		 BERNIE MARSDEN выпустит альбом осенью

17 июл 2021 : 		 BERNIE MARSDEN готовит альбом

30 авг 2018 : 		 BERNIE MARSDEN выпускает книгу

7 ноя 2014 : 		 BERNIE MARSDEN в новой песне THE CIRCUIT SYMPHONY

22 окт 2014 : 		 Новое видео BERNIE MARSDEN при участии лидера WHITESNAKE

6 авг 2014 : 		 BERNIE MARSDEN о новом альбоме

27 май 2014 : 		 Новый альбом BERNIE MARSDEN'a выйдет в августе
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|||| сегодня

Акустика от Берни Марсдена



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Fane Productions почтили память Берни Марсдена публикаций акустического исполнения хита Whitesnake "Here I Go Again":

«Прощай, Берни. В честь кончины легенды рок-музыки предлагаем вам послушать акустическое исполнение классической баллады в сопровождении Paul Jones (The Manfreds) с нашего мероприятия Fane Online».

WHITESNAKE - Fane Productions Shares BERNIE MARSDEN Live Acoustic Performance Of "Here I Go Again" (Video)




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