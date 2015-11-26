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Lacrimosa

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29 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома LACRIMOSA

1 июн 2012 : 		 Название нового альбома LACRIMOSA

30 апр 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в сентябре

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18 июн 2010 : 		 LACRIMOSA не собирается сотрудничать с группой ПИЛИГРИМ

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Новое видео LACRIMOSA



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"Raubtier", новое видео LACRIMOSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Leidenschaft", выход которого намечен на 24.12.21.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Denza


26 ноя 2021, 21:01		думал они давно распались

Moomrick


26 ноя 2021, 21:11		Если честно, не ожидал. На удивление сильная цельная композиция.

Stumme_worte


26 ноя 2021, 22:11		Такое. Собственно, для меня в любимой группе деццтва что-то сломалось уже давно. Примерно с ай лост май стар ин краснодар. Фейспалм сменился безразличием, ничего не цепляло, хотя по инерции пыталась слушать. И сейчас не зацепило.
Изредка переслушиваю что-то из альбомов до 2005-го включительно. Везде есть вещи, ушедшие в вечность. Не побоюсь сказать, музыкальные шедевры. Построение, гармонии, полифонизм... Даже минималистичный вейв начала 90-х вызывает мурашки.
Смешное чувство, что в середине 2000-х автор поменялся)

ywi


26 ноя 2021, 22:11		Отличный трек. Надеюсь, альбом в целом не разочарует.


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