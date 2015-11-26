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все новости группы
Lacrimosa
Швейцария
Gothic Metal
Symphonic Metal
Dark Wave
http://www.lacrimosa.com
Myspace:
http://www.myspace.com/lacrimosaofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/LacrimosaOfficial
26 ноя 2021
:
Новое видео LACRIMOSA
20 окт 2017
:
Новое видео LACRIMOSA
25 авг 2017
:
Новое видео LACRIMOSA
24 июл 2017
:
Новый альбом LACRIMOSA выйдет летом
12 окт 2015
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Обложка и трек-лист нового альбома LACRIMOSA
10 авг 2015
:
Новый альбом LACRIMOSA выйдет в ноябре
28 фев 2015
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LACRIMOSA выпустит новый альбом
1 май 2014
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Концертный релиз LACRIMOSA
20 мар 2013
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LACRIMOSA представили нового барабанщика
17 ноя 2012
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Новое видео LACRIMOSA
12 окт 2012
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LACRIMOSA. Концерты в России и Украине в 2013 году!
12 сен 2012
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Новый альбом LACRIMOSA "Revolution"
12 авг 2012
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Трек-лист нового альбома LACRIMOSA
29 июл 2012
:
Обложка нового альбома LACRIMOSA
1 июн 2012
:
Название нового альбома LACRIMOSA
30 апр 2012
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Новый альбом LACRIMOSA выйдет в сентябре
17 авг 2010
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LACRIMOSA объявили о следующей ЛакриНочи
18 июн 2010
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LACRIMOSA не собирается сотрудничать с группой ПИЛИГРИМ
7 май 2010
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LACRIMOSA о юбилейном диске
6 май 2010
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LACRIMOSA открыли YouTube-канал
21 апр 2010
:
LACRIMOSA : подробности юбилейного тура и альбома
19 апр 2010
:
Новая песня от LACRIMOSA
24 мар 2010
:
Обложка юбилейного альбома LACRIMOSA
11 мар 2010
:
LACRIMOSA выпустит юбилейный альбом
3 дек 2009
:
LACRIMOSA : Российский тур в честь 20-летия группы
7 окт 2009
:
Информация о московских концертах LACRIMOSA
24 авг 2009
:
Новое видео LACRIMOSA
20 мар 2009
:
Новая песня LACRIMOSA
16 мар 2009
:
LACRIMOSA: доступен тизер нового альбома 'Sehnsucht'
11 мар 2009
:
Трек-лист нового альбома LACRIMOSA
27 фев 2009
:
LACRIMOSA опубликовали обложку нового альбома
18 фев 2009
:
Новый альбом LACRIMOSA в мае
22 май 2008
:
LACRIMOSA : все билеты на московский концерт 21 июня проданы
24 апр 2008
:
Дополнительные концерты LACRIMOSA в России!
29 фев 2008
:
Билеты на московские концерты LACRIMOSA уже в продаже
31 янв 2008
:
Новые концерты группы LACRIMOSA в России
2 май 2007
:
LACRIMOSA : трейлер "Lichtjahre" в сети
5 апр 2007
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LACRIMOSA : Новый DVD выйдет летом
6 май 2006
:
LACRIMOSA о предстоящих концертах в Москве
6 апр 2006
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Билеты на концерт LACRIMOSA заканчиваются
28 мар 2006
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LACRIMOSA в Москве
29 авг 2005
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LACRIMOSA выпустит DVD + EP
25 апр 2005
:
Выходит новый альбом LACRIMOSA
5 сен 2002
:
Новый сингл Lacrimosa
сегодня
Новое видео
LACRIMOSA
"Raubtier", новое видео LACRIMOSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Leidenschaft", выход которого намечен на 24.12.21.
http://www.lacrimosa.com
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Denza
26 ноя 2021, 21:01
думал они давно распались
Moomrick
26 ноя 2021, 21:11
Если честно, не ожидал. На удивление сильная цельная композиция.
Stumme_worte
26 ноя 2021, 22:11
Такое. Собственно, для меня в любимой группе деццтва что-то сломалось уже давно. Примерно с ай лост май стар ин краснодар. Фейспалм сменился безразличием, ничего не цепляло, хотя по инерции пыталась слушать. И сейчас не зацепило.
Изредка переслушиваю что-то из альбомов до 2005-го включительно. Везде есть вещи, ушедшие в вечность. Не побоюсь сказать, музыкальные шедевры. Построение, гармонии, полифонизм... Даже минималистичный вейв начала 90-х вызывает мурашки.
Смешное чувство, что в середине 2000-х автор поменялся)
ywi
26 ноя 2021, 22:11
Отличный трек. Надеюсь, альбом в целом не разочарует.
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Stumme_worte
Изредка переслушиваю что-то из альбомов до 2005-го включительно. Везде есть вещи, ушедшие в вечность. Не побоюсь сказать, музыкальные шедевры. Построение, гармонии, полифонизм... Даже минималистичный вейв начала 90-х вызывает мурашки.
Смешное чувство, что в середине 2000-х автор поменялся)
ywi
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).