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Новое видео LACRIMOSA



"Raubtier", новое видео LACRIMOSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Leidenschaft", выход которого намечен на 24.12.21. http://www.lacrimosa.com

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