сегодня



Альбом LACRIMOSA выйдет на виниле



Участники LACRIMOSA сообщили о том, что 12 августа состоится выход виниловой версии альбома "Leidenschaft", которая будет доступна благодаря Atomic Fire Records и снабжена 20-страничным буклетом формата LP.



Трек-лист:



Side A:

"Liebe über Leben"

"Führ mich nochmal in den Sturm"





Side B:

"Kulturasche"

"The Daughter Of Coldness"

"Raubtier"





Side C:

"Die Antwort ist Schweigen"

"Celebrate The Darkness"

"Augenschein"





Side D:

"Die Liebenden"

"Exodus"







+0 -0



просмотров: 232