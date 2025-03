7 мар 2025



Новый альбом группы LACRIMOSA доступен для прослушивания



Lament, новый альбом LACRIMOSA, доступен для прослушивания ниже:



01. Lament

02. Ein Sturm Zieht Auf

03. Ein Langer Weg

04. Du Bist Alles Was Ich Will

05. Avalon

06. Geliebtes Monster

07. Dark Is The Night

08. Punk & Pomerol

09. In Einem Anderen Leben

10. Memoria







+1 -0



просмотров: 79