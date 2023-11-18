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*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
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Lacrimosa

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30 апр 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в сентябре

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19 апр 2010 : 		 Новая песня от LACRIMOSA
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Концертное видео LACRIMOSA



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Liebe über Leben, новое концертное видео LACRIMOSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Nachts".




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18 ноя 2023
Lord Iscariah
Ни о чем трек
Like!1
18 ноя 2023
O
Old Nothing
Уже лет 20 как не нужны.
Like!1
18 ноя 2023
F
Fo0x
Old Nothing, а я вот тут переслушал Angst, что-то вштырило, как и 20 лет назад.

просмотров: 734

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