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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 20
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*Новое видео KREATOR 16
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Lacrimosa

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14 июн 2022 : 		 Видео с выступления LACRIMOSA

30 май 2022 : 		 Альбом LACRIMOSA выйдет на виниле

5 янв 2022 : 		 Видео с текстом от LACRIMOSA

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LACRIMOSA

20 окт 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

25 авг 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

24 июл 2017 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет летом

12 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LACRIMOSA

10 авг 2015 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в ноябре

28 фев 2015 : 		 LACRIMOSA выпустит новый альбом

1 май 2014 : 		 Концертный релиз LACRIMOSA

20 мар 2013 : 		 LACRIMOSA представили нового барабанщика

17 ноя 2012 : 		 Новое видео LACRIMOSA

12 окт 2012 : 		 LACRIMOSA. Концерты в России и Украине в 2013 году!

12 сен 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA "Revolution"

12 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома LACRIMOSA

29 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома LACRIMOSA

1 июн 2012 : 		 Название нового альбома LACRIMOSA

30 апр 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в сентябре

17 авг 2010 : 		 LACRIMOSA объявили о следующей ЛакриНочи

18 июн 2010 : 		 LACRIMOSA не собирается сотрудничать с группой ПИЛИГРИМ

7 май 2010 : 		 LACRIMOSA о юбилейном диске

6 май 2010 : 		 LACRIMOSA открыли YouTube-канал

21 апр 2010 : 		 LACRIMOSA : подробности юбилейного тура и альбома

19 апр 2010 : 		 Новая песня от LACRIMOSA

24 мар 2010 : 		 Обложка юбилейного альбома LACRIMOSA
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Видео с выступления LACRIMOSA



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Видео с выступления LACRIMOSA, состоявшегося в рамках WGT 2022, доступно для просмотра ниже.

Lacrimosa Setlist Wave Gotik Treffen 2022 2022
















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