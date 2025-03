сегодня



Видео с текстом от LACRIMOSA



LACRIMOSA опубликовала официальное видео с текстом к новому треку Dark Is The Night. Этот трек взят из нового альбома „Lament“:



01. Lament

02. Ein Sturm Zieht Auf

03. Ein Langer Weg

04. Du Bist Alles Was Ich Will

05. Avalon

06. Geliebtes Monster

07. Dark Is The Night

08. Punk & Pomerol

09. In Einem Anderen Leben

10. Memoria http://www.lacrimosa.com







+0 -0



просмотров: 36