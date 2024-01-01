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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 43
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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 43
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 34
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 33
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
[= ||| все новости группы



*

Lacrimosa

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5 ноя 2024 : 		 Новое видео LACRIMOSA

1 ноя 2024 : 		 Новая песня LACRIMOSA

18 ноя 2023 : 		 Концертное видео LACRIMOSA

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления LACRIMOSA

30 май 2022 : 		 Альбом LACRIMOSA выйдет на виниле

5 янв 2022 : 		 Видео с текстом от LACRIMOSA

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LACRIMOSA

20 окт 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

25 авг 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

24 июл 2017 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет летом

12 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LACRIMOSA

10 авг 2015 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в ноябре

28 фев 2015 : 		 LACRIMOSA выпустит новый альбом

1 май 2014 : 		 Концертный релиз LACRIMOSA

20 мар 2013 : 		 LACRIMOSA представили нового барабанщика

17 ноя 2012 : 		 Новое видео LACRIMOSA

12 окт 2012 : 		 LACRIMOSA. Концерты в России и Украине в 2013 году!

12 сен 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA "Revolution"

12 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома LACRIMOSA

29 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома LACRIMOSA

1 июн 2012 : 		 Название нового альбома LACRIMOSA

30 апр 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в сентябре

17 авг 2010 : 		 LACRIMOSA объявили о следующей ЛакриНочи

18 июн 2010 : 		 LACRIMOSA не собирается сотрудничать с группой ПИЛИГРИМ

7 май 2010 : 		 LACRIMOSA о юбилейном диске

6 май 2010 : 		 LACRIMOSA открыли YouTube-канал
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|||| 5 ноя 2024

Новое видео LACRIMOSA



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Avalon, новое видео LACRIMOSA, доступно для просмотра ниже.




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