Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 170

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
[= ||| все новости группы



*

Lacrimosa

*



5 янв 2022 : 		 Видео с текстом от LACRIMOSA

26 ноя 2021 : 		 Новое видео LACRIMOSA

20 окт 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

25 авг 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

24 июл 2017 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет летом

12 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LACRIMOSA

10 авг 2015 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в ноябре

28 фев 2015 : 		 LACRIMOSA выпустит новый альбом

1 май 2014 : 		 Концертный релиз LACRIMOSA

20 мар 2013 : 		 LACRIMOSA представили нового барабанщика

17 ноя 2012 : 		 Новое видео LACRIMOSA

12 окт 2012 : 		 LACRIMOSA. Концерты в России и Украине в 2013 году!

12 сен 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA "Revolution"

12 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома LACRIMOSA

29 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома LACRIMOSA

1 июн 2012 : 		 Название нового альбома LACRIMOSA

30 апр 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в сентябре

17 авг 2010 : 		 LACRIMOSA объявили о следующей ЛакриНочи

18 июн 2010 : 		 LACRIMOSA не собирается сотрудничать с группой ПИЛИГРИМ

7 май 2010 : 		 LACRIMOSA о юбилейном диске

6 май 2010 : 		 LACRIMOSA открыли YouTube-канал

21 апр 2010 : 		 LACRIMOSA : подробности юбилейного тура и альбома

19 апр 2010 : 		 Новая песня от LACRIMOSA

24 мар 2010 : 		 Обложка юбилейного альбома LACRIMOSA

11 мар 2010 : 		 LACRIMOSA выпустит юбилейный альбом

3 дек 2009 : 		 LACRIMOSA : Российский тур в честь 20-летия группы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от LACRIMOSA



*
zoom
*
* *
Группа LACRIMOSA опубликовала официальное видео с текстом к композиции "Celebrate the Darkness", которая взята из недавно выпущенного студийного альбома "Leidenschaft".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 381

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом