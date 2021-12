сегодня



Музыканты HADES, TYPE O NEGATIVE в PATRIARCHS IN BLACK



Группа PATRIARCHS IN BLACK, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non Fiction) и Johnny Kelly (Type O Negative, Danzig), заключила контракт с MDD Records! Партии вокала для дебютного альбома, релиз которого намечен на следующий год, записывали Karl Agell (ex-Corrosion Of Conformity), Dewey Bragg (Kill Devil Hill), Rob Dukes (ex-Exodus), Mark Morales (Sons Of Texas) и John Kosco (Dropbox).







