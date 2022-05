сегодня



Новое видео PATRIARCHS IN BLACK



"Sing For The Devil?" [feat. John Kosco], новое видео PATRIARCHS IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Reach For The Scars”, релиз которого намечен на первое июля.







