PATRIARCHS IN BLACK опубликовали официальное видео с текстом на песню "Before I Go", которая включена в выпущенный 19 июля альбом Visioning:



"Entry"

"What Do They Know? (For The Champions)"

"Before I Go"

"Heart Of Spite"

"Low Price"

"Welcome To Hell Again"

"Whiskey On My Mind"

"Empty Cup"

"Curse My Name"

"A Few Good Men"

"Birth"

"Visioning"







