DARRYL DMC на альбоме PATRIARCHS IN BLACK



DARRYL DMC принял участие в записи второго альбома PATRIARCHS IN BLACK, работа над которым находится в финальной стадии. Релиз пластинки, получившей название My Veneration, намечен на октябрь. За оформление альбома отвечал Josh Anonymous. Премьера первого сингла, "Veneration" feat. DMC, намечен на 25 августа.







