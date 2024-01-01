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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 22
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 21
[= ||| все новости группы



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Patriarchs In Black

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13 июл 2024 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

7 июл 2024 : 		 Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK

11 июн 2024 : 		 DMC в новом треке PATRIARCHS IN BLACK

15 май 2024 : 		 Новая песня PATRIARCHS IN BLACK

28 дек 2023 : 		 Кавер-версия KISS от PATRIARCHS IN BLACK

14 сен 2023 : 		 Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK

5 авг 2023 : 		 DARRYL DMC на альбоме PATRIARCHS IN BLACK

5 фев 2023 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от PATRIARCHS IN BLACK

30 июн 2022 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

31 май 2022 : 		 Новое видео PATRIARCHS IN BLACK

21 май 2022 : 		 Обложка нового альбома PATRIARCHS IN BLACK

2 май 2022 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от PATRIARCHS IN BLACK

6 янв 2022 : 		 Новая песня PATRIARCHS IN BLACK

27 дек 2021 : 		 Музыканты HADES, TYPE O NEGATIVE в PATRIARCHS IN BLACK
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|||| 13 июл 2024

Новое видео PATRIARCHS IN BLACK



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"terRIFFic" feat. DMC, новое видео группы PATRIARCHS IN BLACK, доступно для просмотра ниже.

DMC Teams Up With PATRIARCHS IN BLACK's DAN LORENZO For "teRIFFic" Single; Official Video Streaming - "Rock Isn't Dead"




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