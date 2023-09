Видео с текстом от PATRIARCHS IN BLACK

сегодня



PATRIARCHS IN BLACK опубликовали официальное видео с текстом на песню "Dead Or Dying" feat. Karl Agell (Corrosion Of Conformity), которая будет включена в выходящий шестого октября на MDD Records альбом "My Veneration". Среди гостей на альбоме задействованы:



Karl Agell (COC, Blind) — вокал;

John Kosco (Godsmack acoustic) — вокал;

Mark Sunshine (Unida, Riot God) — вокал;

Rob Traynor (Black Water Rising) — вокал;

DMC ( RUN/DMC) — вокал;

Gianni Pontillo — вокал;

Kelly Abe (TV Show Search for Ozzfest) — вокал;

Bobby Jensen (Paul Stanley hair fire guy) — вокал;

Johnny Araya — бас;

Eric J. Morgan (A Pale Horse Named Death) — бас;

Dave Neabore (Dog Eat Dog) — бас;

John "JD" DeServio (Black Label Society) — бас;

Eddie Heedles - (A Pale Horse Named Death) — гитарное соло.







