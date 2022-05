сегодня



Кавер-версия LED ZEPPELIN от PATRIARCHS IN BLACK



PATRIARCHS IN BLACK представили собственное прочтение хита LED ZEPPELIN "Kashmir". Кавер-версия будет включена в новую работу “Reach For The Scars”, релиз которой намечен на первое июля.



Трек-лист:



I’m The Dog

Sing For The Devil?

The Submission Bell

Built Of Misery

This Damn War

Mourning This Life

Hate Your Life

Demon of Regret

Kashmir







