Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 171

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 70
*С Новым годом! 41
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 26
[= ||| все новости группы



*

Patriarchs In Black

*
| - |

|||| 6 янв 2022

Новая песня PATRIARCHS IN BLACK



*
zoom
*
* *
"Demon Of Regret", новая песня группы PATRIARCHS IN BLACK, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non Fiction) и Johnny Kelly (Type O Negative, Danzig), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на этот год.

PATRIARCHS IN BLACK Feat. HADES, TYPE O NEGATIVE Members Release First Single "Demon Of Regret"; Audio



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 101

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом