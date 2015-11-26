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6 янв 2022
Новая песня PATRIARCHS IN BLACK
"Demon Of Regret", новая песня группы PATRIARCHS IN BLACK, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non Fiction) и Johnny Kelly (Type O Negative, Danzig), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на этот год. |
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