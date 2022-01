6 янв 2022



Новая песня PATRIARCHS IN BLACK



"Demon Of Regret", новая песня группы PATRIARCHS IN BLACK, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non Fiction) и Johnny Kelly (Type O Negative, Danzig), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на этот год.

Demon of Regret by Patriarchs In Black





