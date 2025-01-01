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*Видео с текстом от DESTINITY 453
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 50
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 40
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Ronnie Romero

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27 янв 2025 : 		 Концертное видео RONNIE ROMERO

26 янв 2024 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

18 окт 2023 : 		 Видео с текстом от RONNIE ROMERO

8 окт 2023 : 		 Вокалиста RAINBOW разочаровал JOE LYNN TURNER

15 сен 2023 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

10 сен 2023 : 		 RONNIE ROMERO: «Для меня настал момент заявить о себе»

25 авг 2023 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

5 июл 2023 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

10 фев 2023 : 		 Кавер-версия MASTERPLAN от RONNIE ROMERO

27 янв 2023 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от RONNIE ROMERO

12 дек 2022 : 		 Кавер-версия MANOWAR от RONNIE ROMERO

15 ноя 2022 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от RONNIE ROMERO

15 апр 2022 : 		 Видео с текстом от RONNIE ROMERO

24 мар 2022 : 		 Новое видео RONNIE ROMERO

8 фев 2022 : 		 RONNIE ROMERO записал кавер-версии LED ZEPPELIN, FOREIGNER, QUEEN, URIAH HEEP
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|||| сегодня

Концертное видео RONNIE ROMERO



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Castaway On The Moon, новое концертное видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже.




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