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Новости
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 12
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*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
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*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 7
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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
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Darkane

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29 мар 2022 : 		 Новый альбом DARKANE выйдет летом

8 апр 2020 : 		 Дочь гитариста DARKANE исполняет песню SLAYER

24 янв 2019 : 		 DARKANE отметят юбилей Rusted Angel

19 май 2014 : 		 Видео с выступления DARKANE

24 апр 2014 : 		 Видео с выступления DARKANE

1 фев 2014 : 		 Новое видео DARKANE

24 сен 2013 : 		 DARKANE планируют выпуск эля

25 июн 2013 : 		 Семплы новых песен DARKANE

18 июн 2013 : 		 Новая песня DARKANE

12 июн 2013 : 		 Фрагмент новой песни DARKANE

21 май 2013 : 		 Видео с текстом от DARKANE

10 май 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARKANE

8 май 2013 : 		 Даты выхода нового альбома DARKANE

5 апр 2013 : 		 Новый альбом DARKANE выйдет в июне

30 июл 2012 : 		 DARKANE записывают новый альбом

1 ноя 2011 : 		 Переиздания DARKANE выйдут в декабре

9 авг 2011 : 		 В DARKANE вернулся вокалист LAWRENCE MACKRORY

11 июн 2010 : 		 DVD DARKANE выйдет в июле

15 сен 2009 : 		 DARKANE начали работу над новым материалом

1 дек 2008 : 		 Американская версия нового альбома DARKANE выйдет с DVD и бонус-треком

12 сен 2008 : 		 DARKANE: долгожданный DVD увидит свет в следующем году

2 сен 2008 : 		 DARKANE : новый альбом выйдет в октябре

10 июн 2008 : 		 Процесс сведения нового альбома DARKANE задерживается

21 апр 2008 : 		 DARKANE: Название нового альбома

20 окт 2007 : 		 Новый вокалист DARKANE

21 сен 2007 : 		 DARKANE: Готово девять песен для нового альбома
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|||| 29 мар 2022

Новый альбом DARKANE выйдет летом



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DARKANE выпустят новую работу, получившую название Spirits, 24 июня на Massacre Records. За сведение и мастеринг отвечал Lawrence Mackrory.

DARKANE - New Album, Inhuman Spirits, Due In June




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