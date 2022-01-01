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Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ...
14
Умер барабанщик FOO FIGHTERS
13
Новое видео CREMATORY
13
IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис...
12
Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта
11
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER
9
Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему
9
Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»
8
Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном
8
Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE...
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Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ...
14
Умер барабанщик FOO FIGHTERS
13
Новое видео CREMATORY
13
IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис...
12
Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта
11
все новости группы
Darkane
Швеция
Death Metal
Thrash Metal
http://www.darkane.com
Myspace:
http://www.myspace.com/darkane
Facebook:
https://www.facebook.com/darkane
29 мар 2022
:
Новый альбом DARKANE выйдет летом
8 апр 2020
:
Дочь гитариста DARKANE исполняет песню SLAYER
24 янв 2019
:
DARKANE отметят юбилей Rusted Angel
19 май 2014
:
Видео с выступления DARKANE
24 апр 2014
:
Видео с выступления DARKANE
1 фев 2014
:
Новое видео DARKANE
24 сен 2013
:
DARKANE планируют выпуск эля
25 июн 2013
:
Семплы новых песен DARKANE
18 июн 2013
:
Новая песня DARKANE
12 июн 2013
:
Фрагмент новой песни DARKANE
21 май 2013
:
Видео с текстом от DARKANE
10 май 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома DARKANE
8 май 2013
:
Даты выхода нового альбома DARKANE
5 апр 2013
:
Новый альбом DARKANE выйдет в июне
30 июл 2012
:
DARKANE записывают новый альбом
1 ноя 2011
:
Переиздания DARKANE выйдут в декабре
9 авг 2011
:
В DARKANE вернулся вокалист LAWRENCE MACKRORY
11 июн 2010
:
DVD DARKANE выйдет в июле
15 сен 2009
:
DARKANE начали работу над новым материалом
1 дек 2008
:
Американская версия нового альбома DARKANE выйдет с DVD и бонус-треком
12 сен 2008
:
DARKANE: долгожданный DVD увидит свет в следующем году
2 сен 2008
:
DARKANE : новый альбом выйдет в октябре
10 июн 2008
:
Процесс сведения нового альбома DARKANE задерживается
21 апр 2008
:
DARKANE: Название нового альбома
20 окт 2007
:
Новый вокалист DARKANE
21 сен 2007
:
DARKANE: Готово девять песен для нового альбома
13 сен 2007
:
Гитарист DARKANE: "Мы возродимся еще более сильными, чем прежде!"
16 янв 2006
:
Пополнение в семействе DARKANE
30 май 2005
:
Премьера видеоклипа от DARKANE
3 май 2005
:
Гитарист DARKANE готовит соло-проект
29 мар 2022
Новый альбом DARKANE выйдет летом
DARKANE выпустят новую работу, получившую название Spirits, 24 июня на Massacre Records. За сведение и мастеринг отвечал Lawrence Mackrory.
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Рецензии
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).