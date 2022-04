16 апр 2022



Трек-лист нового альбома DARKANE



DARKANE опубликовали трек-лист нового альбома "Inhuman Spirits". релиз которого намечен на 24 июня на Massacre Records. Он будет доступен на CD в диджипаке, в цифровом варианте и на различных винилах. Первый сингл будет представлен 26 апреля.



Трек-лист:



“Inhuman Spirits”

“Awakening”

“Embrace The Flames”

“Conspiracies Of The Flesh”

“Inhaling Mental Chaos”

“Mansion Of Torture”

“The Quintessence Of Evil”

“A Spiral To Nothing”

“The Great Deceiver”

“Vålnader”







+4 -0



просмотров: 343