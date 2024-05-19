19 май 2024



Из DARKANE ушел вокалист



LAWRENCE MACKRORY опубликовал следующее сообщение:



«Пришло время объявить о моем уходе из DARKANE. Последние несколько лет мне было трудно находить в себе страсть и самоотдачу, поэтому я решил, что лучше всего будет уйти в отставку. Если я не могу сделать это на 100%, зачем вообще это делать? Это всегда было и остается моим девизом.



С тех пор как я вернулся в группу в 2011 году, было так здорово заниматься музыкой, гастролировать и общаться с некоторыми из моих лучших друзей. И именно по ним я буду скучать больше всего. Но встреча со всеми преданными фанатами DARKANE была самым ярким событием. Среди вас так много тех, кто неравнодушен к группе, и вам я говорю большое искреннее СПАСИБО!»



Группа отреагировала на эти новости так:



«Lawrence исполнял вокальные партии в Darkane на дебютном альбоме Rusted Angel (1999), The Sinister Supremacy (2013) и Inhuman Spirits (2022). Он сыграл огромную роль в истории Darkane, и остальные участники группы хотели бы сказать ему огромное спасибо! Мы желаем ему всего самого лучшего. Он очень талантливый вокалист, автор песен, продюсер, инженер, мастер мастеринга и очень хороший друг. С большой любовью от Peter, Christofer, Jörgen и Klas»







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